  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Първа тренировка за Волов-Шумен 2007 (програмата за контролите)

  • 20 яну 2026 | 07:03
  • 182
  • 0
Днес, Волов-Шумен 2007 дава ход на подготовката си за втората половина на първенството на Североизточната Трета лига. Сборът е в 17:00 часа. Целият процес ще се провежда в местни условия. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програма за контролите:

24 януари: Волов-Шумен 2007 - Черно море U17 (Варна)

31 януари: Дунаря (Кълъраш, Румъния) - Волов-Шумен 2007

? февруари: Волов-Шумен 2007 – Устрем (Дончево)

? февруари: Волов-Шумен 2007 – Спартак II (Варна)

15 февруари: Волов-Шумен 2007 – Доростол (Силистра)

