Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Волов Шумен 2007 финишира с разгром

Волов Шумен 2007 финишира с разгром

  • 6 дек 2025 | 17:41
  • 368
  • 0
Волов Шумен 2007 финишира с разгром

Волов Шумен 2007 завърши годината с 5:0 над гостуващия му Фратрия II (Варна). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. Още можеха да вкарат домакините. Боян Димов откри резултата с бомбен шут по диагонала в 36-ата минута. В 53-ата, съдията отсъди дузпа за игра с ръка и Димитър Игнатовски удвои. Румен Николов засече отблизо центрирана топка от дясно и резултата стана категоричен в 65-ата минута. В 70-ата се разписа и капитана Христо Станчев. Малко след това Йордан Милков реализира с глава петото попадение.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

  • 6 дек 2025 | 15:54
  • 13911
  • 3
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 37034
  • 45
Мартин Георгиев след успеха срещу Левски: Абонаментът е подновен

Мартин Георгиев след успеха срещу Левски: Абонаментът е подновен

  • 6 дек 2025 | 12:50
  • 1786
  • 11
ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен

ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен

  • 6 дек 2025 | 12:42
  • 1080
  • 1
Локо (Пд) вдигна Лами за мача с Арда

Локо (Пд) вдигна Лами за мача с Арда

  • 6 дек 2025 | 12:26
  • 761
  • 2
Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка на "Тича", Жордао се завръща

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка на "Тича", Жордао се завръща

  • 6 дек 2025 | 12:23
  • 3270
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

  • 6 дек 2025 | 18:51
  • 38134
  • 93
Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

  • 6 дек 2025 | 18:33
  • 1665
  • 0
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 24561
  • 22
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 37034
  • 45
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 27585
  • 14
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 21452
  • 63