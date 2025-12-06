Волов Шумен 2007 финишира с разгром

Волов Шумен 2007 завърши годината с 5:0 над гостуващия му Фратрия II (Варна). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. Още можеха да вкарат домакините. Боян Димов откри резултата с бомбен шут по диагонала в 36-ата минута. В 53-ата, съдията отсъди дузпа за игра с ръка и Димитър Игнатовски удвои. Румен Николов засече отблизо центрирана топка от дясно и резултата стана категоричен в 65-ата минута. В 70-ата се разписа и капитана Христо Станчев. Малко след това Йордан Милков реализира с глава петото попадение.