Млади попълнения от Втора лига идват във Волов-Шумен 2007

Любослав Маринов и Наско Янков ще се явят във Волов-Шумен 2007 за началото на подготовката на 19 януари. Първият е на 21 години и се завръща в родния си отбор. Той играе като десен защитник и пристига от Миньор (Перник). За „чуковете“ Маринов изигра 15 мача през есенния полусезон на Втора лига, в които направи и една асистенция. Преди това е обличал екипа и на Спартак (Варна). Янков също идва от професионалния футбол. 22-годишният централен бранител беше част от едноименния тим на Севлиево, за който записа 9 двубоя. Той е юноша на Черно море (Варна), играл е в Ловеч през сезон 2024/25, а преди това за Черноморец (Балчик).

Снимка: fcvolovshumen.com