Квалификантка поизмъчи Швьонтек, Андреева осъществи обрат, а Крейчикова загуби на старта

  • 19 яну 2026 | 13:59
  • 206
  • 0
Квалификантка поизмъчи Швьонтек, Андреева осъществи обрат, а Крейчикова загуби на старта

Бившата водачка в световната ранглиста по тенис Ига Швьонтек започна с труден успех участието си на Откритото първенство на Австралия.

Полякинята, която е поставена под номер 2, се нуждаеше от близо два часа игра, за да спечели със 7:6(5), 6:3 срещу китайската квалификантка Юан Юе. Особено труден се оказа първият сет за Швьонтек, в който тя на два пъти изоставаше с пробив. Юе, която е номер 130 в света, дори сервираше за спечелването на първата част при 5:4 гейма, но така и не успя да достигне до сетбол.

В тайбрека резултатът бе равен до 4:4 точки, когато минипробив позволи на Швьонтек да го измъкне със 7:5 точки.

Във втория сет носителката на шест титли от турнирите от Големия шлем поведе с 3:0 гейма с два пробива и макар да показа отново колебания, успя да затвори мача след 6:3.

Следващата съперничка на Швьонтек ще бъде чехкинята Мари Боузкова, която наделя с 6:2, 7:5 над Рената Сарасуа от Мексико.

В един от най-любопитните мачове от първия кръг номер 8 в схемата Мира Андреева осъществи обрат срещу хърватката Дона Векич и я елиминира след 4:6, 6:3, 6:0. Андреева взе десет от последните 11 гейма в мача, което предупредели неговия изход.

Във втория кръг рускинята ще срещне Мария Сакари от Гърция.

В друг интересен двубой от първия кръг Диана Шнайдер от Русия спечели с 2:6, 6:3, 6:3 срещу бившата шампионка от "Уимбълдън" Барбора Крейчикова. Чехкинята започна по-добре мача, като поведе с 5:1 гейма в първия сет, а във втория реализира пробив още в първия гейм. Тя обаче допусна рибрейк още в следващия гейм, което се оказа повратен момент в срещата.

Шнайдер повече не загуби подаването си и без сериозни проблеми взе и двата сета.

За място в третия кръг рускинята, която е номер 23 в схемата, ще играе с австралийката Тайла Гибсън.

