Дъжд от двойни грешки не попречи на Коко Гоф да открие програмата на "Род Лейвър Арена" с победа

Двукратната шампионка от Големия шлем Коко Гауф започна своя поход към първа титла на Australian Open с победа с 6:2, 6:3 над Камила Рахимова.

Поставената под №3 американка, която откри програмата на централния корт “Род Лейвър Арина”, преодоля всички съмнения, посети от седем двойни грешки, за да си осигури първи успех на AO 2026 за час и 39 минути.

“Опитвам се да не се оказвам толкова голям натиск върху себе си в първия кръг“, каза полуфиналистката в Мелбърн през 2024 г. - “Просто искам да спечеля турнира, така че независимо дали губя в първия кръг или на финалите, не мисля, че бих била толкова доволна, така че дотогава съм просто добре.“

„Победата е единственият задоволителен резултат, но това не означава, че не се гордея със себе си през целия турнир. Ще бъда доволна само ако спечеля”, добави Гоф.

Coco gets it done 😤



The world No.3 scores her 75th Grand Slam main draw win 💫 pic.twitter.com/X1DomPmuGf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2026

След като се възползва от ранен пробив, американката показа, че все още не се е отървала от проблемите със сервиса, които я измъчваха през миналия сезон, и направи две последователни двойни грешки. Тя трябваше да спасява две точки за пробив, но малко по-късно отново направи пробив за преднина от 3:0. Рахимова върна единия брейк и намали изоставането си, а в края на тази част издържа на порой от мощни бекхенди на Гоф, спаси три сетбола и спечели първия си сервис гейм за 2:5. След това обаче Коко сервира за мача и бе пределно концентрирана - 6:2.

Тя се възползва от възможността да изпълни няколко тренировъчни начални удара, когато нейната узбекистанска опонентка напусна корта за бърза почивка до тоалетната. Във втория сет Коко Гоф поведе с 5:1, но седма двойна грешка от нейна страна позволи на Рахимова да направи пробив. Този проблясък обаче бе кратък и Гоф постигна шестия си брейк в мача мигове по-късно, за подпечата първата от седемте победи, необходими й, за да вдигне шампионската мемориалната купа на Дафни Акхърст следващата неделя.

Coco Gauff showing off TREMENDOUS reflexes against Rakhimova at the Australian Ooen.



Covering the net just brilliantly…



Always displaying top-notch athleticism.



🇺🇸

pic.twitter.com/NNBb3b5HnO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2026

Във втория кръг Коко Гоф ще се изправи срещу левичарката Олга Данилович, която отстрани в три сета седемкратната шампионка от Големия шлем Винъс Уилямс в неделя.

“По-рано тренирах с Алекс Иала (също левичарка), така че се надявам, че тази тренировка ще ми помогне... Олга е страхотна сътезателка, тя е победила някои топ играчи, особено на този турнир, така че ще бъде труден мач, но го очаквам с нетърпение”, заяви най-високо ранкираната американка.