София Кенин отпадна още на старта в Мелбърн

  • 19 яну 2026 | 12:35
София Кенин отпадна още на старта в Мелбърн

Шампионката през 2020 година София Кенин (САЩ) отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставената под номер 27 Кенин загуби от сънародничката си Пейтън Стърнс с 3:6, 2:6 за час и четвърт.

Стърнс, 68-а в световната ранглиста, започна силно и поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част тя отново проби рано, а след това и в седмия гейм, за да триумфира за първи път в кариерата си в основната схема на турнира от Големия шлем в Мелбърн.

Във втория кръг 24-годишната американка ще се изправи срещу Петра Марчинко (Хърватия).

