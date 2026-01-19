Пирин се подсили с талант на Черно море

Селекционната работа в Пирин (Благоевград) продължава на пълни обороти. "Орлетата" подсилват състава си с Мартин Милушев - футболист, който съчетава младост, натрупан опит и профил, отговарящ на изискванията за динамичен и интензивен футбол.

Роден на 30 март 2002 година във Варна, Милушев е продукт на школата на Черно море, където преминава през всички елитни юношески формации и достига до първия отбор. Макар да е само на 23 години, зад гърба си вече има сериозно игрово време в мъжкия футбол - участия в efbet Лига и Втора лига, както и двубои за Купата на България.

Талантлив юноша напусна "моряците"

Част от развитието му минава и през период под наем в Добруджа, където записва пълноценен сезон във Втора лига. Това е и времето, в което натрупва опит, увереност и усещане за отговорност в конкурентна среда.

Милушев е играч, който може да покрие целия ляв фланг, от по-офанзивна роля до балансирана позиция с ясни дефанзивни ангажименти. До този момент в кариерата си той е записал над 140 официални мача и близо 9000 игрови минути. Това е ясен показател за постоянство и доверие от треньорските щабове, рядко срещан за футболист на тази възраст.

Красимир Костов остава в Пирин

Неговият профил внася темпо и агресия в офанзивата. Милушев играе активно без топка, търси пространства, влиза в дуели и не пести усилия. Умее да подпомага изграждането на атаките, но и да се връща навреме в защита. Това е качество, което прави фланговете по-стабилни и по-опасни.

С привличането на Мартин Милушев Пирин затвърждава курса си - млади български футболисти с реален опит, професионализъм и глад за развитие. Феновете на "орлетата" могат да очакват движение, интензитет и постоянство по левия фланг.