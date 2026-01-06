Талантлив юноша напусна "моряците"

Мартин Милушев напусна тима на Черно море. 23-годишният офанзивен полузащитник разтрогна с клуба по взаимно съгласие. Причината за това е желанието му да потърси реализация в друг отбор, в който ще има възможност да запише повече игрови минути като титуляр.

Иначе за "моряците" Милушев изигра 42 мача в efbet Лига, а преди това изкара и един сезон като преотстъпен в Добруджа във Втора лига, където записа 30 срещи с 3 отбелязани гола.



Пламен Трендафилов