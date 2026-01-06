Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Талантлив юноша напусна "моряците"

Талантлив юноша напусна "моряците"

  • 6 яну 2026 | 09:21
  • 304
  • 0
Талантлив юноша напусна "моряците"

Мартин Милушев напусна тима на Черно море. 23-годишният офанзивен полузащитник разтрогна с клуба по взаимно съгласие. Причината за това е желанието му да потърси реализация в друг отбор, в който ще има възможност да запише повече игрови минути като титуляр.

Трима таланти започнаха подготовка с Черно море
Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Иначе за "моряците" Милушев изигра 42 мача в efbet Лига, а преди това изкара и един сезон като преотстъпен в Добруджа във Втора лига, където записа 30 срещи с 3 отбелязани гола.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

  • 6 яну 2026 | 01:43
  • 5369
  • 2
Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

  • 6 яну 2026 | 01:19
  • 1994
  • 0
ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 16548
  • 21
Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

  • 5 яну 2026 | 20:56
  • 7979
  • 4
Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

  • 5 яну 2026 | 20:54
  • 2242
  • 0
Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

  • 5 яну 2026 | 20:18
  • 4028
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 317
  • 0
Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

  • 6 яну 2026 | 08:08
  • 3747
  • 4
Очаквайте на живо: Григор Димитров - Пабло Кареньо Буста

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Пабло Кареньо Буста

  • 6 яну 2026 | 08:45
  • 2031
  • 0
ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 16548
  • 21
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 2934
  • 2
Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 21:14
  • 10730
  • 7