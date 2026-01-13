Популярни
  Пирин (Благоевград)
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Пирин с нов треньор и ясна програма

Пирин с нов треньор и ясна програма

  • 13 яну 2026 | 16:19
  • 602
  • 0
ФК Пирин има нов старши треньор. Начело на представителния тим застава Манол Занев, който поема отбора в ключов момент за клуба. Той ще има ясната задача да внесе стабилност, професионална атмосфера и последователност.

Занев е добре познато име в Благоевград и за футболния клуб. През годините той е бил част от треньорските екипи в различни формации на Пирин, а назначението му е логична стъпка в посока доверие към специалист, който познава отлично средата, философията и играчите.

В екипа на новия старши треньор влизат:

Велко Георгиев – помощник-треньор. Той се присъединява към щаба и ще бъде ключова фигура в ежедневната организация на тренировъчния процес, като ще подпомага изграждането на ясна игрова структура и дисциплина в отбора.

Мирослав Митев – треньор на вратарите. Митев остава в щаба и продължава последователната си работа с вратарския пост на мъжкия тим. Неговият професионализъм и отличното познаване на състезателите гарантират приемственост и високо ниво на подготовка.

Артьом Филимонов – кондиционен треньор, който ще отговаря за физическата подготовка, издръжливостта и общата кондиция на играчите.

Ръководството на ФК Пирин застава категорично зад новия треньорски екип. Отборът трябва да запази своята идентичност и да работи целенасочено и последователно, а в бъдеще, след като изградим нужната стабилност и основа, крайната цел е класиране в Първа професионална лига- efbet Лига.

ПФК Пирин стартира зимната си подготовка на 12 януари. В рамките на подготвителния период са договорени пет контроли.

• 23.01 – Струмска слава – Рилци (Благоевград)

• 27.01 – Беласица – Петрич

• 30.01 – ЦСКА II – Рилци (Благоевград)

• 07.02 – Миньор – Рилци (Благоевград)

• 14.02 – ЦСКА III – стадион „Христо Ботев“

ФК Пирин пожелава успех на Манол Занев и неговия щаб!

