  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  Пирин подписва със седем нови играчи

  • 18 яну 2026 | 14:56
Пирин подписва със седем нови играчи

Пирин бе напуснат от над 20 играчи след края на есенния дял на кампанията. Предишните собственици бяха обявили, че всеки може да прекрати договора си с клуба и повечето футболисти го направиха.

От опитните футболисти в състава останаха само вратарят Красимир Костов, централният защитник Николай Бодуров и халфът Александър Близнаков. Част от полузащитата продължават да са още Божидар Малинов, Никола Бандев и Лазар Стойчев - син на бившия играч на "орлетата" Иван Стойчев-Дофтора.

Сега благоевградчани са близо до договори със 7 нови играчи. Четири от попълненията ще бъдат от елита, две от Втора лига и едно от Трета лига, съобщава "Тема Спорт". Чака се светлина от новия собственик за подписване на договори.

Наред с това към първия отбор трябва да бъдат приобщени и доста от юношите. Двама от тях - Ивайло Иванов и Марио Янков - ще бъдат част от състава за пролетния дял.

