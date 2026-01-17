Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 594
  • 0
Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

Пирин (Благоевград) официално подсили левия фланг на защитата си с привличането на Мартин Дичев - млад, но вече доказан български футболист с опит в елита и стабилно развитие през последните сезони. Роденият във Варна ляв бек е добре познато име за следящите българския футбол.

Той преминава през школата на Черно море, където извървява целия път от юношеските формации до първия отбор. Дичев дебютира в мъжкия футбол още през 2020 година и постепенно се утвърждава в efbet Лига.

Пирин с нов треньор и ясна програма
Пирин с нов треньор и ясна програма

Ето какво написаха от клуба:

"Мартин Дичев е типичен модерен краен защитник - ляв, бърз, с добро позициониране и увереност в дефанзивните единоборства. Освен стабилността в защита, той носи и сериозна офанзива - точни центрирания, правилен тайминг при включванията напред и умение да поддържа високо темпо по фланговете. Това го прави особено ценен за системи, в които крайните защитници имат активна роля в изграждането на атаката.

Фактът, че е бивш младежки национал на България (U19 и U21), говори допълнително за качествата и потенциала му. Макар и все още млад, Дичев вече разполага с нужната зрялост и опит от елитното ниво, за да бъде реално ценен за клуба, а не просто пореден трансфер.

С привличането на Мартин Дичев Пирин показва ясна посока, залагайки на български футболисти с доказани качества, характер и желание за развитие. Това е трансфер, който носи сигурност днес и перспектива за утре.

Феновете на „орлетата“ могат да очакват отдаденост, битка за всяка топка и динамика по левия фланг".

