Ето кога титулярите в MotoGP ще изпробват за първи път гумите на Пирели

Една от големите промени, които ще настъпят в MotoGP през 2027 година, е свързана с доставчика на гуми, тъй като Пирели ще заеме мястото на Мишлен.

Това означава, че пилотите в кралския клас ще трябва да се адаптират към изцяло нова конструкция на гумите спрямо тази, с която свикнаха през последните години. А това ще се случи по време на тестовите сесии.

Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

А първата такава сесия, в която титулярните пилоти ще има достъп до продуктите на Пирели, ще се проведе на 22 юни на пистата „Бърно“ в Чехия. Оттам насетне всички официални и частни тестове, независимо дали те ще са преди, или след края на сезон 2026, ще се провеждат само с гумите на Пирели, а не с тези на Мишлен.

Снимки: Gettyimages