Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"

Аржентинският пилот на КТМ Лучиано Бенавидес постигна най-голямата победа в своята кариера, след като спечели по възможно най-драматичния начин тазгодишното издание на рали „Дакар“ при мотоциклетистите.

2 SECONDS!!

LUCIANO BENAVIDES WINS DAKAR 2026 BY 2 SECONDS AHEAD OF RICKY BRABEC 😱#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/GOccU6HSt6 — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026

В началото на дългия едва 105 състезателни километра последен етап около Янбу Бенавидес имаше пасив от цели 3:20 минути спрямо пилота на Хонда Рики Брабек, който изглеждаше сигурен победител. Американецът обаче допусна навигационна грешка само седем километра преди финала на етапа и това му коства приблизително четири минути, което се оказа решаващият момент в битката за победата.

На финала на етапа Бенавидес даде втори резултат с време от 49:03 минути, а Брабек завърши на 3:22. Така в крайното класиране, след общо 4 748 състезателни километра през пустините на Саудитска Арабия, само две секунди разделиха първите двама, а победата отиде за Бенавидес, който спечели общо три етапни победи.

За аржентинеца това не само е първа победа в рали „Дакар“, но и негово първо качване на подиума в десетото му участие в надпреварата. Тройката зад него и Брабек оформи Тоша Шарейна с Хонда, който завърши на 25:12 минути от победителя.

А победата в днешния финален етап грабна Едгар Канет (КТМ), за когото това беше общо трети етапен успех. По-рано испанецът беше най-бърз в пролога и в първия същински етап на ралито, което стартира в Янбу на 3 януари. Въпреки тези три етапни победи испанецът остана далеч назад в генералното класиране с изоставане от над 12 часа спрямо победителя Бенавидес.

Снимки: A.S.O.