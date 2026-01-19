Популярни
  Доктор Марко коментира възможността да се върне във Формула 1



  • 19 яну 2026 | 09:58


Бившият съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко коментира възможността за потенциалното му завръщане във Формула 1 в близко бъдеще.

Доктор Марко беше неизменна част от Ред Бул в последните над 20 години, но се пенсионира след края на сезон 2025, като бившият пилот призна, че вече се наслаждава на по-спокойното ежедневие, в което отсъства стресът, който носи Формула 1.

„Вече съм изцяло извън Формула 1, но не съм намалил скоростта – образно обясни доктор Марко пред австрийската телевизия ORF. – Хубавото е, че вече липсва напрежение и не лежа нощем да гледам тавана и да се чудя какво ще стане ако двигателят не работи или имаме други проблеми.

„Вече не нося пряка отговорност. Разбира се, всичко сега е много по-спокойно.

„И на 100 процента съм сигурен, че изобщо не може да става въпрос да се върна във Формула 1. Постоянно имам запитвания по този въпрос и проведох няколко интересни разговора. Но постигнах успехи с Ред Бул, това трябва да продължи и нищо друго не може да го замести.“

Снимки: Gettyimages

