  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Иван Станев пред Sportal.bg: Отборната игра ни помогна в трудните моменти

Иван Станев пред Sportal.bg: Отборната игра ни помогна в трудните моменти

  • 19 яну 2026 | 11:06
  • 130
  • 0

“Отборната игра ни помогна в трудните моменти”, заяви старши треньорът на Нефтохимик 2010 Иван Станев специално пред Sportal.bg.

"Поздравления за моите момчета. Казах им „Вие сте бойци“ , добави Иван Станев след победата над Пирин (Разлог) във финала на efbet Купа на България 2026 с 3:1.

"Финалите винаги са трудни. Купата я прибираме обратно в Бургас. Като пътувахме за Самоков, само трима-четирима освен мен вярваха, че ще я спечелим", добави той.

"Бяхме отписани за Купата на България. Но момчетата показаха във всеки един мач как израстват, благодаря им за което. Благодаря и за специалното отношение – с уважение към мен. Тази купа е за нашите фенове. Дано да върнем онези моменти, с които пълнехме зала „Младост“. Надявам се тя да е готова до 20 дни" добави той.

"Нашата професия е волейбол. Това, което тренират, това трябва да правят на игрището. За мен лично днес не показаха това, което могат, но пък показаха достатъчно, за да победят отбора на Пирин. Затова им казах "Пичове, спечелихме Купата, прибираме си я в Бургас, но в петък имаме мач", заяви Станев, който като играч има 3 Купи на България с Нефтохимик – 2007, 2008, 2016, и 2 с Хебър - 2019, 2022. Днешният трофей е шестият му в тази графа в кариерата му, този път като старши треньор.

27 Нефтохимик 3:1 Пирин

"Искам да се обърна и към онези драскачи в мрежите. За 25 дни какво ли не прочетоха момчетата в социалните мрежи за себе си и за ръководството. Сега тези хора трябва да си починат една-две седмици, защото ние сме носители на Купата на България", заключи Станев.

Снимки: Борислав Цветанов

