  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Огнян Томов: Точно за една вечер взех решението за Иван Станев

Огнян Томов: Точно за една вечер взех решението за Иван Станев

  • 19 яну 2026 | 11:15
  • 285
  • 0

"Когато няма резултати, трябва да има промяна. Точно за една вечер - след загубата от Левски в Бургас, взех решението да назнача на поста старши треньор Иван Станев", заяви пред камерата на МАКС СПОРТ 1 президентът на ВК Нефтохимик 2010 Огнян Томов.

Спечелената efbet Купа на България 2026 е неговият трофей №32. Вече над 2 десетилетия той ръководи „нефтохимиците“, първо като генерален мениджър, а след това и като президент. При него са спечелени 6-те титли, 6-те Купи на България и 4-ите Суперкупи на страната.

Освен 16-те трофея с волейболистите на Нефтохимик той има и 16 в женския баскетбол – с Монтана (2 титли и 3 Купи), Академик Пловдив (един национален трофей) и Нефтохимик (5 титли и 5 Купи на страната).

"Когато след тези загуби, които понесохме ние, не вземеш решение, тогава се оставяш да се носиш на течението и може би много рано щяхме да си бъдем в Бургас", отбеляза Томов.

"Напълно заслужавахме да спечелим Купата на България. Поздравявам момчетата. Но сега ни предстои много работа, за да играем поне на още един финал. Вече няма какво да загубим, можем само да спечелим. Искам да поздравя и отбора на Пирин, който и без Мариян Наков игра много добър волейбол", добави президентът.

Иван Станев, който е спортен директор на ВК Нефтохимик 2010, замени италианеца Франческо Кадеду на поста старши треньор във вторник, 13 януари, 3 дни преди началото на турнира за Купата на България в Самоков.

Снимки: Startphoto

