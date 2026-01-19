Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Теодор Каменов е Играч на публиката на efbet Купа на България

  • 19 яну 2026 | 10:40
  • 213
  • 0

Волейболистът на Пирин (Разлог) Теодор Каменов бе отличен за Играч на публиката на Купата на България. Каменов спечели наградата в традиционната анкета на НВЛ в конкуренцията на съотборника си Любомир Агонцев.  

27 Нефтохимик 3:1 Пирин

Младият състезател получи 450 гласа от феновете, Агонцев завърши с 382 гласа. 

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България
Каменов е и най-резултатният играч в турнира средно на гейм с 5,33 точки. Сред топреализаторите е втори с 48 точки, първи е Ади Османович с 58 точки. 

