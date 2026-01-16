Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
Мартинс Сескс планира кампания със седем ралита в WRC през 2026 година

  • 16 яну 2026 | 14:19
  • 143
  • 0
Мартинс Сескс планира кампания със седем ралита в WRC през 2026 година

Латвиецът Мартинс Сескс планира да участва в общо седем от 14-те ралита, които ще формират календара в Световния рали шампионат (WRC) през 2026 година, отново с тима на М-Спорт.

Програмата на Сескс ще бъде сходна с тази, на която той заложи през миналата кампания. Тогава латвийският състезател стартира в Швеция, Португалия, Сардиния, Гърция, Естония, Финландия и Саудитска Арабия, където се бореше за победа, но спускана гума малко в последния ден и последвалите технически проблеми доведоха до неговото отпадане. Същите тези ралита ще попаднат в програмата на Сескс и за новия сезон, в който той ще участва и в избрани кръгове от Европейския рали шампионат (ERC).

„Ние работим с М-Спорт и Safety Culture за трета поредна година и това ще бъде вторият ни сезон в WRC. Натрупахме опит, но основният въпрос ще бъде колко добре ще успеем да го използваме. След първите стартове ще стане ясно колко добре работим и колко солидна основа сме поставили“, обясни Сескс.

М-Спорт с обновени цветове за двамата си ирландски пилоти
М-Спорт с обновени цветове за двамата си ирландски пилоти

„Най-накрая се радвам да обява завръщането на Мартинс и Ренардс (Франсис) и WRC и М-Спорт за минимум шест ралита – заяви ръководителят на М-Спорт Ричърд Милнър. – След емоционалното влакче на ужасите в Саудитска Арабия аз вярвам, че ние можем да очакваме добри резултати.

„Искам да благодаря на всички замесени, най-вече на спонсорите на Мартинс и Ренардс, включително Safety Culture и феновете в Латвия, които следят момчетата и М-Спорт през целия сезона. Да сглобим тазгодишната програма определено не беше лесно, но до началото на сезона остават само няколко седмици“, добави още британецът.

Първото рали на Сескс в WRC през 2026 година ще бъде рали „Швеция“, което ще се проведе между 12 и 15 февруари. След това ще видим латвиеца още в Португалия (7-10 май), Гърция (25-28 юни), Естония (16-19 юли), Финландия (30 юли – 2 август), Сардиния (1-4 октомври) и Саудитска Арабия (11-14 ноември).

