Ван Дайк събира отбора, за да нищят проблемите в Ливърпул

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк ще проведе нова среща със своите съотборници в понеделник, за да обсъди проблемите, които заплашват да провалят опита за класиране на "червените" в елиминациите на Шампионската лига и да провалят сезона на 20-кратните шампиони на Англия.

Нидерландският национал беше изключително ядосан от представянето на отбора след 1:1 у дома с Бърнли в мач от Висшата лига в събота. Това е четвърто поредно равенство за тима от Мърсисайд и изравнено негативно постижение от 2008 година.

"Разочарован съм, че след 60-ата минута започнахме да ставаме още по-небрежни и това не е за първи път. Вече сме го говорили, но очевидно трябва да го обсъдим отново и понеделник ще бъде важен момент, защото сдва дни по-късно ще бъде много труден мач там, не само заради атмосферата, но и срещу отбор на (Роберто) Де Зерби, който прави нещата много трудни за вас. Не става въпрос за това аз да го обсъдя, а как можем да го решим, защото всички искаме да печелим мачове и имахме много шансове да го направим (срещу Бърнли)", заяви Ван Дайк, цитиран от британските медии в неделя.

В сряда Ливърпул гостува на Олимпик Марсилия в двубой от основната фаза в Шампионската лига.

