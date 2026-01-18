Слот: Напълно разбирам разочарованието

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че той и неговите футболисти споделят разочарованието на феновете, след като те реагираха с оглушителни освирквания при четвъртото поредно равенство на тима във Висшата лига. Мърсисайдци направиха 1:1 у дома срещу застрашения от изпадане Бърнли и вече са на 7 точки зад челната тройка.

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

„В главата ми мислех за освиркването, но имаше разочарование. Ние сме Ливърпул, играхме срещу Бърнли и трябва да им отдадем заслуженото за това как се защитаваха и как изпълняваха всички неща, които искате да видите, ако сте мениджър на противника.

Но ако ние, като Ливърпул, не сме разочаровани от равенство у дома срещу Бърнли, това би било нещо напълно нередно. Напълно разбирам разочарованието. Мога да ви кажа, че изпитвам същото и играчите определено изпитват същото разочарование.

Трудно е за футболистите да почувстват, че се подобряваме, че те се подобряват, ако резултатите не са такива, каквито искаме. Нашите стандарти са по-високи от това да не губим. Нашите стандарти са да печелим всеки мач”, каза Слот.