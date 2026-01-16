Хюрцелер: Евън Фъргюсън няма да се връща сега, ще доиграе сезона с Рома

Евън Фъргюсън няма да се завръща в английския футболен клуб Брайтън през зимата и ще доиграе сезона в Италия с Рома, заяви мениджърът Фабиан Хюрцелер. Ирландският национал има пет гола в 21 мача за "вълците".

Попитан дали Фъргюсън, свързван с преминаване в друг клуб с постоянен трансфер, ще остане в Рома, Хюрцелер отговори: "Пазарът е отворен и може да се случи всичко, но към този момент очакваме той да остане там".

"Знаем, че Евън има потенциал да бъде полезен на Брайтън, но за него в момента е важно да играе възможно най-често. Трябва да трупа минути, за да може моментално да има влияние върху играта, когато се завърне при нас след края на сезона", добави Хюрцелер, цитиран от Sky Sports.

Брайтън е на 11-о място в класирането на Висшата лига с 29 точки и е на четири от Зона Европа.

Следвай ни:

Снимки: Imago