  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Верстапен с емоционално обещание към доктор Марко на раздяла

Верстапен с емоционално обещание към доктор Марко на раздяла

  18 яну 2026 | 18:33
Верстапен с емоционално обещание към доктор Марко на раздяла

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е обеща "да обядва" с Хелмут Марко, когато има възможност, след като двамата са провели „емоционален разговор“ по повод напускането на австриеца от Red Bull.

Марко се оттегли от поста си на съветник по моторните спортове в Ред Бул след края на сезон 2025, като така сложи край на дългогодишната си връзка с отбора и партньорството си с Верстапен.

Именно Марко привлече Верстапен в младежката програма на Ред Бул, осигури му възможност да дебютира във Формула 1 през 2015, я през 2016 го премести в първия тим на Ред Бул.

Верстапен спечели всичките си 71 победи във Формула 1 и четири световни титли редом до Марко. Нидерландецът е изключително лоялен към него, като дори беше заявил, че би напуснал отбора, ако ветеранът бъде принуден да си тръгне против волята си.

Сега, след като Марко официално се оттегли, Верстапен си спомни за „емоционалния“ разговор със своя ментор веднага след финалното състезание в Абу Даби, където изпусна световния шампионат само с два пункта разлика от Ландо Норис.

„Проведохме много емоционален разговор след Абу Даби - заяви Верстапен пред Sky Sports News. - Ще бъде малко по-различно без него, но всички хубави неща в един момент свършват. Така или иначе ще се виждаме. Ако отида в Грац, ще обядваме заедно! Постигнахме толкова много велики неща заедно, които завинаги ще останат в съзнанието ни.“

