Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Трибуна Соколъ" преди дербито на Варна при дубълите: Ще потеглим заедно към игрището на зелените ни приятелки

"Трибуна Соколъ" преди дербито на Варна при дубълите: Ще потеглим заедно към игрището на зелените ни приятелки

  • 12 ное 2025 | 19:35
  • 451
  • 1
"Трибуна Соколъ" преди дербито на Варна при дубълите: Ще потеглим заедно към игрището на зелените ни приятелки

Феновете на Спартак (Варна) от “Трибуна Соколъ” призоваха за пълна подкрепа за предстоящото дерби между дубъла на “соколите” с дубъла на Черно море. Запалянковците ще се съберат преди срещата и ще направят шествие до стадиона на “моряците”. Двубоят между Спартак II и Черно море II e в събота (15 ноември) от 14:00 часа.

Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта
Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

Ето какво пишат от “Трибуна Соколъ”:

Малкото дерби наближава!

В Събота (15.11) от 14:00 часа младите соколи гостуват на градския съперник.

Призоваваме за пълна подкрепа!

Нашите момчета имат нужда от своят дванадесети играч на трибуните!

Събираме се в 11:30 часа на Бирария "Викинг"(Червения площад).

Около 13:15 часа, всички заедно, ще потеглим към игрището на зелените ни приятелки.

Да докажем за пореден път, че във Варна има един отбор и той е Спартак!

Спартак Варна - ТОВА СМЕ НИЕ!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

  • 12 ное 2025 | 15:27
  • 601
  • 0
Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 1390
  • 1
Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 1145
  • 0
Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

  • 12 ное 2025 | 14:39
  • 883
  • 0
Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

  • 12 ное 2025 | 12:48
  • 1366
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 14105
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Шампионска лига: Левски 2:0 Осиек! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Левски 2:0 Осиек! Следете мача ТУК!

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 2132
  • 1
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 3658
  • 4
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 11488
  • 30
Здрава битка в Полша, страхотно завръщане на родния шампион

Здрава битка в Полша, страхотно завръщане на родния шампион

  • 12 ное 2025 | 20:43
  • 2617
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежък тест в Пирея

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежък тест в Пирея

  • 12 ное 2025 | 20:28
  • 410
  • 0
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 6899
  • 5