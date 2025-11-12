"Трибуна Соколъ" преди дербито на Варна при дубълите: Ще потеглим заедно към игрището на зелените ни приятелки

Феновете на Спартак (Варна) от “Трибуна Соколъ” призоваха за пълна подкрепа за предстоящото дерби между дубъла на “соколите” с дубъла на Черно море. Запалянковците ще се съберат преди срещата и ще направят шествие до стадиона на “моряците”. Двубоят между Спартак II и Черно море II e в събота (15 ноември) от 14:00 часа.

Ето какво пишат от “Трибуна Соколъ”:

Малкото дерби наближава!

В Събота (15.11) от 14:00 часа младите соколи гостуват на градския съперник.

Призоваваме за пълна подкрепа!

Нашите момчета имат нужда от своят дванадесети играч на трибуните!

Събираме се в 11:30 часа на Бирария "Викинг"(Червения площад).

Около 13:15 часа, всички заедно, ще потеглим към игрището на зелените ни приятелки.

Да докажем за пореден път, че във Варна има един отбор и той е Спартак!

Спартак Варна - ТОВА СМЕ НИЕ!