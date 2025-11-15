Популярни
Дербито на Североизток завърши с категорична победа за Черно море

  15 ное 2025 | 16:12
Дербито на Североизток завърши с категорична победа за Черно море

Дербито на Североизток между Черно море и Спартак още с началния съдийски сигнал бе оцветено с пищна хореография. Песни и знамена, повечето от които символизираха емблемите и цветовете на клубното минало и на двата отбора. Момчетата от НФК Черно море и Трибуна сокол се погрижиха за празничното настроение в есенния съботен ден. Дублиращият тим на Черно море зарадва привържениците си и спечели заслужено с 3:0 срещу младите спартаковци на клубния стадион "Тича" .  Домакините започнаха вдъхновено и още в 8-ата минута чудесна многоходова атака завърши с неспасяем топовен изстрел на талантливия плеймейкър на "моряците" Крис Михайлов за 1:0.

В 22-ата минута отличен рейд на Крис Михайлов завърши с подаване към Петър Маринов, който простреля вратаря на Спартак Валентин Димитров от малък ъгъл с техничен удар по земя. Минута по късно Алекс Трендафилов от гостите спря голова атака на нападателя Петър Маринов и получи директен червен картон. Домакините установиха пълен контрол и в 45-ата минута невероятен прехвърлящ удар на Николай Костадинов направи резултата класически. През второто полувреме Спартак въпреки, че играеше с човек по малко, хвърли повече усилия да върне един гол.

В 67 минута Александър Александров изпълни фаул от границата на наказателното поле, а минути по-късно вратарят на "моряците" спаси силен и техничен удар на гостите. В 75-ата минута десният защитник на Черно море Емануел Няголов за втори жълт картон бе отстранен и така двата отборът доиграха срещата при числено равенство. В последната минута гол за Спартак бе отменен поради засада.

/Пламен Трендафилов/

