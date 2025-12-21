Георги Гайджарджиев спечели приза за най-добро спасяване на месец ноември

Георги Гайджарджиев от отбора на ЦСКА до 17 години спечели наградата на „Лигата на талантите“ за най-добро спасяване на месец ноември. Вратарят бе определен за победител от панела на предаването чрез гласуване.

Интересното е че футболистът се отличи със своите спасявания в последния кръг от първия полусезон срещу Ботев (Пловдив), като тогава все още носеше екипа на ЦСКА 1948, а в последствие последва и трансфер в ЦСКА.

Какво сподели младият талант след спечеленото отличие – можете да видите във видеото.