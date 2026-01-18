Нани Рома: Рали "Дакар" е на нивото на Формула 1

Пилотът на Форд Нани Рома смята, че рали "Дакар" е достигнало ниво на конкурентоспособност, сравнимо с това във Формула 1, след като завърши на второ място в изключително оспорваното издание през 2026 година.

Със стабилното присъствие на Форд и Дачия в крос-кънтри надпреварите и представянето на чисто новия Hilux на Тойота, конкуренцията в автомобилния клас на "Дакар" се повиши значително тази година. Пет различни производители записаха поне по една етапна победа, включително Мини и Century, а десет пилоти спечелиха индивидуални победи по време на двуседмичния маратон в Саудитска Арабия.

Борбата за крайната победа остана отворена почти до края на втората седмица и едва след втория маратонски етап Насър Ал-Атия с Дачия се очерта като ясен фаворит. Финалната преднина на катареца пред Рома беше малко под 10 минути, докато Матиас Екстрьом завърши само на 15 минути от върха, въпреки че загуби половин час заради навигационни проблеми в деветия етап.

Рома заяви, че след толкова интензивна двуседмична надпревара в Саудитска Арабия, разликите, разделящи лидерите, са подобни на тези в състезанията от Формула 1.

„Понякога постигаш подиуми в състезания, които са резултат от обстоятелства. Стигнах дотук, защото колите пред мен започнаха да се чупят, но всички бяхме рамо до рамо, само на няколко минути разлика - обясни испанецът. - Ако анализирате добре разликите след повече от 5000 километра, мисля, че такива разлики се получават във Формула 1.“

„Щастлив съм от нивото, което показахме с навигатора ми Алекс Аро. В крайна сметка това е почти по-важно от подиума. Фактът, че мога да бъда тук, да съм конкурентен, отново да се чувствам конкурентен и да съм изключително щастлив за отбора.“

Рома вярва, че малки детайли, а не чистата скорост, са решили битката в полза на Ал-Атия.

„В крайна сметка трябва да си доволен от това, което правиш - каза той. - Той беше малко по-бърз от нас в различни моменти. Не ни победи, защото беше по-бърз, а заради малки детайли, с които не бяхме достатъчно умели да се справим, но хубавото е да се състезаваш и да се изправяш срещу проблемите.“

