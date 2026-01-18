Australian Open започва, следете ден 1 с нас!

В първите часове на 18-и януари (неделя) започва първият турнир от “Големия шлем” за 2026 година. В рамките на този турнирен ден са заложени да се изиграят общо 33 мача на сингъл, като и при мъжете, и при жените първите срещи трябва да стартират в 2:00 часа българско време.

При мъжете всичко ще започне с два мача по едно и също време. В единия от тях италианецът Франческо Коболи имаше късмет при жребия и изтегли за опонент номер 185 в ранглистата на ATP Артър Фери от Великобритания.

В другия двубой по същото време би трябвало да бъде много по-оспорвано и 59-ият в света Миомир Кецманович от Сърбия се изправя срещу намиращия се само две места по-надолу в ранглистата аржентинец Томас Мартин Ечевери.

Първият представител на домакините, който ще стъпи на корта, е Тристан Шуулкейт, който се изправя срещу французина Корентан Муте.

Не по-рано от 4:00 часа трябва да започне двубоят на поставения под номер три в основната схема Александър Зверев от Германия срещу канадеца Габриел Диало.

Чак в по-късните сутрешни часове пък се очаква да видим на корта друг от състезателите в топ 10 на световния тенис. В 10:00 часа номер 10 в света Александър Бублик от Казахстан трябва да се изправи срещу Дженсън Бруксби от САЩ.

На световния номер Карлос Алкарас се пада честта да закрие турнирния ден при мъжете с двубой срещу друг представител на домакините – Адам Уолтън.

При дамите именно австралийка ще опита да зарадва местните привърженици в първия сблъсък.

21-годишната Талия Гибсън играе с рускинята Анна Блинкова.

Състезателка от топ 10 ще започне участието си на турнира в един от ранните двубои и това е номер 7 в ранглистата на WTA Джазмин Паолини.

Нейният двубой е предвиден за не по-рано от 2:30 часа, като по същото време има и сблъсък с балкански привкус – първата ракета на южната ни съседка Гърция Мария Сакари трябва да играе с французойката Леолия Жанжан.

Друга състезателка от Източна Европа, в лицето на украинката Марта Костюк, също ще се изправи срещу представителка на Франция – Елса Жакемо.

В 4:30 ще видим мача и на другата украинска ракета при жените Елина Свитолина, която има за задача да преодолее испанката Кристина Букша.

В ранните часове на сутринта и при жените трябва да видим много интригуващи сблъсъци, като живата легенда на американския тенис Винъс Уилямс ще опита да покаже още от неостаряващия си дух в сблъсък с 24-годишната сръбкиня Олга Данилович.

По същото време в програмата е заложен и сблъсъкът между двукратната носителка на трофея и настояща световна номер едно Арина Сабаленка, чиято първа опонентка е 20-годишната французойка Тиантсоа Сара Ракотоманга Раджона. Беларуската състезателка спечели трофеите си в последователни години – 2023 и 2024, като сега ще опита експресно да се завърне на върха. Тя е и поставена под номер едно.

Еднократната носителка на титла от “Големия шлем” Ема Радукану ще трябва да закрие турнирния ден при жените. Тя има лесно предизвикателство в лицето на номер 129 в ранглистата Мананчая Сауангкаеу от Тайланд.