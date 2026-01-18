Първа по-сериозна изненада при дамите на Australian Open

Въпреки бавното начало на мача, седмата поставена италианка Джазмин Паолини постигна победа на старта на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените с 6:1, 6:2 над квалификантката Александра Саснович (Беларус) за малко повече от час игра в откриващия мач на стадион „Род Лейвър Арена“.

Финалистката от „Уимбълдън“ и „Ролан Гарос“ заяви след двубоя със Саснович, че сега предстои да се наслади на неделята си в очакване на срещата си от втория кръг.

Най-сериозната изненада при дамите дотук в турнири е отпадането на №11 в схемата Екатерина Александрова. Рускинята отстъпи с 5:7, 6:4, 4:6 пред 112-ата в света турска квалификантка Зейнеп Сонмез. Александрова водеше с 5:2 в първия сет, но въпреки това загуби откриващата част в двубоя. В решаващия трети сет рускинята имаше аванс от 3:1, но допусна обрат.

В същото време бившата шампионка на „Уимбълдън“ Маркета Вондроушова се оттегли от Откритото първенство на Австралия. Чешката тенисистка разкри, че страда от контузия в рамото. Вондроушова, която спечели единствената си титла от “Големия шлем” през 2023 година, се бори да се върне в оптимална форма след участието си на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ миналата година.

„Наистина съжалявам, че трябва да се откажа от Откритото първенство на Австралия поради продължаващите проблеми с рамото“, написа тя в социалната платформа Instagram и допълни:

„След всичко, с което се справям, трябва да дам приоритет на здравето си, въпреки че това решение не беше лесно. Благодаря на всички за разбирането и подкрепата.“

Гъркинята Мария Сакари се наложи над французойката Леолия Жанжан с 6:4, 6:2 на „Маргарет Корт Арена“, а след спечелването на 19-ата си титла от турнирите на Женската тенис асоциация в Окланд миналата седмица, 12-ата поставена украинка Елина Свитолина надделя убедително над испанката Кристина Букса с 6:4, 6:1.

Друга представителка на Украйна - 26-ата в схемата Даяна Ястремска стана първата поставена тенисистка, която отпада, след като бившата полуфиналистка в Мелбърн загуби с 4:6, 5:7 от румънката Елена-Габриела Русе.

Участващата с „уайлд кард“ австралийка Талия Гибсън надигра рускинята Анна Блинкова с 6:1, 6:3. „Искам да благодаря на всички, които дойдоха. Не можех да повярвам колко хора имаше тук днес. Това означава много за мен“, каза Гибсън след успеха.

Представителката на Казахстан Юлия Путинцева се справи с Беатрис Адад Мая и нейния страстен контингент от бразилски фенове след обрат с 3:6, 7:5, 6:3, а в друг мач от първия кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн при дамите Елза Жакмо (Франция) елиминира 20-ата поставена Марта Костюк от Украйна с 6:7(4), 7:6 (4), 7:6(7) за три часа и 27 минути игра.

Жакмо ще се изправи срещу Путинцева във втория кръг.

Снимки: Gettyimages