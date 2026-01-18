Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас не даде шанс на австралиец

Алкарас не даде шанс на австралиец

  • 18 яну 2026 | 14:40
  • 373
  • 0
Алкарас не даде шанс на австралиец

Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете и номер 1 в схемата Карлос Алкарас (Испания) започна с победа участието си на Откритото първенство на Австралия.

Алкарас елиминира представителя на домакините Адам Уолтън с 6:3, 7:6(2), 6:2 за два часа и осем минути игра.

Испанският тенисист осъществи ключов пробив в осмия гейм на първия сет и го затвори при 6:3. Във втората част той допусна ранен пробив и трябваше да наваксва изоставане от 1:3, а сетът бе решен след тайбрека. Карлос Алкарас доминираше в третия сет и приключи мача със серия от четири поредни гейма за 6:2.

Следващият противник на Алкарас на турнира от “Големия шлем” в Мелбърн ще бъде Яник Ханфман (Германия), който се наложи над Закари Свайда (САЩ) със 7:5, 4:6, 6:4, 7:6(3).

Десетият поставен Александър Бублик от Казахстан преодоля първия кръг в надпреварата след успех над американеца Дженсън Бруксби с 6:4, 6:4, 6:4.

Бублик ще има за съперник Мартон Фучович във втория кръг, след като унгарецът записа успех над Камило Уго Карабели от Аржентина със 7:6(5), 6:1, 6:2.

Напред продължи и 26-ият в схемата британец Камерън Нори преодоля Бенжамен Бонзи от Франция с 6:0, 6:7(2), 4:6, 6:3, 6:4 за час и 43 минути игра.

Друг от поставените тенисисти - 29-ият Франсис Тиафо (САЩ) елиминира представителя на домакините Джейсън Кублер със 7:6(4), 6:3, 6:2 и ще се изправи срещу аржентинеца Франсиско Комесана във втория кръг.

В изцяло американски сблъсък Себастиан Корда отпадна на старта след поражение от квалификанта Майкъл Чжън с 4:6, 4:6, 6:3, 7:6(0), 3:6 в мач, продължил три часа и 44 минути. Чжън очаква сблъсък с 32-ия поставен Корентен Муте от Франция в следващия етап на турнира от “Големия шлем” в Мелбърн.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ден 1 на Australian Open: Ето какво се случи в Мелбърн

Ден 1 на Australian Open: Ето какво се случи в Мелбърн

  • 18 яну 2026 | 14:00
  • 10135
  • 4
Григор започва в Мелбърн в удобен за гледане час

Григор започва в Мелбърн в удобен за гледане час

  • 18 яну 2026 | 13:05
  • 4341
  • 6
Сабаленка премина първото препятствие в Мелбърн с лекота

Сабаленка премина първото препятствие в Мелбърн с лекота

  • 18 яну 2026 | 12:02
  • 921
  • 3
Григор на Australian Open: 16 поредни участия и на крачка от финала след гладиаторска битка с Надал

Григор на Australian Open: 16 поредни участия и на крачка от финала след гладиаторска битка с Надал

  • 18 яну 2026 | 10:16
  • 5669
  • 6
Първа по-сериозна изненада при дамите на Australian Open

Първа по-сериозна изненада при дамите на Australian Open

  • 18 яну 2026 | 09:32
  • 4087
  • 0
Зверев се справи с канадец на старта на Australian Open

Зверев се справи с канадец на старта на Australian Open

  • 18 яну 2026 | 09:15
  • 1857
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 10849
  • 10
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 19003
  • 25
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 9719
  • 6
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 36810
  • 43
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 10569
  • 19
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 5307
  • 4