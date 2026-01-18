Алкарас не даде шанс на австралиец

Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете и номер 1 в схемата Карлос Алкарас (Испания) започна с победа участието си на Откритото първенство на Австралия.

Алкарас елиминира представителя на домакините Адам Уолтън с 6:3, 7:6(2), 6:2 за два часа и осем минути игра.

Испанският тенисист осъществи ключов пробив в осмия гейм на първия сет и го затвори при 6:3. Във втората част той допусна ранен пробив и трябваше да наваксва изоставане от 1:3, а сетът бе решен след тайбрека. Карлос Алкарас доминираше в третия сет и приключи мача със серия от четири поредни гейма за 6:2.

Следващият противник на Алкарас на турнира от “Големия шлем” в Мелбърн ще бъде Яник Ханфман (Германия), който се наложи над Закари Свайда (САЩ) със 7:5, 4:6, 6:4, 7:6(3).

Десетият поставен Александър Бублик от Казахстан преодоля първия кръг в надпреварата след успех над американеца Дженсън Бруксби с 6:4, 6:4, 6:4.

Бублик ще има за съперник Мартон Фучович във втория кръг, след като унгарецът записа успех над Камило Уго Карабели от Аржентина със 7:6(5), 6:1, 6:2.

Напред продължи и 26-ият в схемата британец Камерън Нори преодоля Бенжамен Бонзи от Франция с 6:0, 6:7(2), 4:6, 6:3, 6:4 за час и 43 минути игра.

Друг от поставените тенисисти - 29-ият Франсис Тиафо (САЩ) елиминира представителя на домакините Джейсън Кублер със 7:6(4), 6:3, 6:2 и ще се изправи срещу аржентинеца Франсиско Комесана във втория кръг.

В изцяло американски сблъсък Себастиан Корда отпадна на старта след поражение от квалификанта Майкъл Чжън с 4:6, 4:6, 6:3, 7:6(0), 3:6 в мач, продължил три часа и 44 минути. Чжън очаква сблъсък с 32-ия поставен Корентен Муте от Франция в следващия етап на турнира от “Големия шлем” в Мелбърн.

Снимки: Gettyimages