Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  45-годишната Винъс Уилямс показа непримиримия си дух, но не издържа срещу Олга Данилович

  18 яну 2026
45-годишната Винъс Уилямс показа непримиримия си дух, но не издържа срещу Олга Данилович

Олга Данилович победи 45-годишната американка Винъс Уилямс в първия кръг на Откритото първенство на Австралия.

Сръбкинята се наложи над ветеранката с 6:7(5), 6:3, 6:4 за 2:19 часа, след като преодоля пасив от 0:4 в решителния трети сет.

Уилямс, седемкратна шампионка от “Големия шлем”, която се завърна в тениса миналия сезон след 16-месечна пауза, получи „уайлд кард“ и стана най-възрастната тенисистка, участвала някога в основната схема на сингъл, след завръщането си в турнира след пет години.

45-годишната Уилямс получи подкрепата на публиката в началото, като поведе с 2:0, преди Данилович да изравни. Американката показа отлична игра и взе тайбрека със 7:5, да са спечели първия сет. Сръбкинята доминираше във втория сет, който взе само за 30 минути.

Уилямс поведе с 4:0 в последния сет, но Данилович направи серия от шест поредни гейма, за да триумфира.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година и 28-а поставена Емма Ръдукану преодоля пасив от 2:4 в първия сет, за да победи Мананчая Савангкаев (Тайланд) с 6:4, 6:1 за 71 минути на корта.

За пета поредна година британката се класира за втория кръг, където ще срещне Анастасия Потапова (Австралия). 55-а в света Потапова Сузан Ламенс (Нидерландия) с 3:6, 7:5, 6:2. Тя направи обрат, след като губеше със сет и 1:5 във втората част.

Снимки: Gettyimages

