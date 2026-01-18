Сабаленка премина първото препятствие в Мелбърн с лекота

Двукратната шампионка от Откритото първенство на Австралия и финалистка от 2025 година Арина Сабаленка (Беларус) започна успешно участието си в тазгодишното издание на турнира от "Големия шлем" в Мелбърн.

Водачката в схемата и в световната ранглиста Сабаленка се наложи над участващата с "уайлд кард" представителка на Франция Сара Ракотоманга Раджаона с 6:4, 6:1 само за 77 минути игра. Сабаленка реализира решаващ пробив в 10-ия гейм на първия сет, който ѝ вдъхна спокойствие, а във втората част силите на нейната съперничка стигнаха само за гейм.

По-рано днес Зейнеп Сонмез (Турция), която стартира от квалификациите, поднесе една от изненадите на деня, отстранявайки 11-ата поставена рускиня Екатерина Александрова със 7:5, 4:6, 6:4.

Сонмез си спечели и място в сърцата на местните фенове, когато се притече на помощ на едно от момичетата, които подават топките, припаднало в жестоката жега. 23-годишната туркиня спря играта и се затича към момичето, прегърна го под аплодисментите на публиката и му помогна да седне, за да може медицинският персонал да окаже помощ.

Тя загуби сета, но успя да си осигури победата и да стане първата тенисистка от Турция, достигала до втория кръг в надпреварата от “Големия шлем” в Мелбърн.

В други мачове от първия кръг на Откритото първенство на Австралия американката Хейли Батист отстрани сънародничката си Тейлър Таунсенд с 6:3, 6:7(3), 6:3, а рускинята Полина Кудерметова елиминира испанката Гиомар Маристани с 6:2, 6:3.

