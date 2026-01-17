Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  Наполи даде три нови жертви, но устоя на натиска на Сасуоло и се върна към победите

Наполи даде три нови жертви, но устоя на натиска на Сасуоло и се върна към победите

  • 17 яну 2026 | 21:12
  • 1171
  • 0

Италианският шампион Наполи записа труден успех с 1:0 при домакинството си на Сасуоло от 21-вия кръг на Серия "А". Така “партенопеите” прекратиха поредицата си от три равенства, докато техният съперник допусна третата си поредна загуба.

Единственото попадение в двубоя дойде още в седмата минута. Тогава Ариянет Мурич отрази удара на Елиф Елмас, но топката отиде при Станислав Лоботка, който с мощния си шут отбеляза своя първи шампионатен гол от август 2022 година насам. Като цяло, “неровердите” сътвориха почти два пъти повече голови положения от своя съперник, но не успяха да преодолеят стабилния Ваня Милинкович-Савич. Неаполитанците пък трябва да съжаляват в друг аспект, тъй като завършиха мача с трима контузени играчи. Елмас и Амир Рахмани бяха принудително заменени през второто полувреме, в чийто край травма получи и резервата Матео Политано.

След 21-вото си поредно шампионатно домакинство без загуба третият в класирането Наполи събра 43 точки и се изравни с втория Милан преди домакинството му на Лече от кръга. Сасуоло пък остана на 11-ата позиция, след като не спечели в седми пореден двубой.

Снимки: Gettyimages

