Очаквайте: Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
СФК Раковски със силен трансфер

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 602
  • 0

Станислав Работов ще играе за СФК Раковски през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Защитникът е юноша на клуба. Преминал е и през школата на Ботев (Пловдив).

С екипа на „жълто-черните“ се състезава и с година по-големи съперници, като заедно със своя отбор успява да спечели всички възможни турнири в България. През този период Станислав е и национален състезател в различните национални гарнитури на България.

След юношеската си кариера, Работов вече е част от мъжкия отбор на Ботев (Пловдив), където изкарва период от близо четири години, записвайки множество паметни мачове, като в част от тях дори извежда „канарчетата“ с капитанската лента.

Следва период в отбора на Крумовград, отново в Първа лига, където изиграва цял сезон и е важна част от състава. След изпадането на Крумовград, Станислав облича екипа и на ФК Хебър Пазарджик във Втора лига, където продължава да трупа ценен опит на професионално ниво.

