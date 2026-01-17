Фенове на Левски "нападнаха" Флекса за автографи, обясниха му какво означава синия клуб

Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс предизвика огромно вълнение у феновете на “сините” в Турция. Днес родният тим се изправя срещу Войводина във втората си контрола по време на лагера си в южната ни съседка, а крилото се очаква да запише дебют през второто полувреме.

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Преди началото на контролата запалянковци на Левски “нападнаха” Флекса за автографи и снимки. Те му обясниха какво означава “синия” клуб, че е най-големият в България и му пожелаха с гордост да носи синята фланелка. Привържениците също така пожелаха успех на футболиста в новия му отбор.

Приятелския мач между Левски и Войводина стартира в 15:00 часа българско време.