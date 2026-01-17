Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Фенове на Левски "нападнаха" Флекса за автографи, обясниха му какво означава синия клуб

Фенове на Левски "нападнаха" Флекса за автографи, обясниха му какво означава синия клуб

  • 17 яну 2026 | 14:56
  • 431
  • 0

Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс предизвика огромно вълнение у феновете на “сините” в Турция. Днес родният тим се изправя срещу Войводина във втората си контрола по време на лагера си в южната ни съседка, а крилото се очаква да запише дебют през второто полувреме.

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"
Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Преди началото на контролата запалянковци на Левски “нападнаха” Флекса за автографи и снимки. Те му обясниха какво означава “синия” клуб, че е най-големият в България и му пожелаха с гордост да носи синята фланелка. Привържениците също така пожелаха успех на футболиста в новия му отбор.

Приятелския мач между Левски и Войводина стартира в 15:00 часа българско време.

