  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски преговаря с класен защитник от елитно първенство

Левски преговаря с класен защитник от елитно първенство

  • 17 яну 2026 | 09:33
  • 255
  • 0

От Левски преговарят с класен централен защитник от елитно първенство на Западна Европа, съобщава „Мач Телеграф“. Футболистът е с точния профил, търсен от треньора Хулио Веласкес – със силен ляв крак. От синия клуб са готови да отделят много сериозна сума за привличането му, като тя доближава седем цифри.

Хуан Переа се доближава все повече до Левски
Хуан Переа се доближава все повече до Левски

Планът на Хулио Веласкес и съответно на скаутите на клуба е новият бранител да бъде на нивото на Кристиан Макун. По този начин искат да не се нарушава балансът в защитата след напускането на бразилеца Цунами.

Припомняме, че “сините” се опитват да се разберат с Локомотив (Пловдив) за нападателя Хуан Переа.

