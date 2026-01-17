Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Не е само Переа - Левски може да изненада с трансфер на нападател

Не е само Переа - Левски може да изненада с трансфер на нападател

  • 17 яну 2026 | 12:14
  • 3376
  • 0

Левски усилено търси централен нападател, с който да се подсили през пролетния полусезон. Вече стана ясно, че “сините” искат да привлекат тарана на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа за алтернатива на Мустафа Сангаре.

Sportal.bg обаче научи, че не е изключено в крайна сметка да привлекат не колумбийския стрелец на “смърфовете”, а бразилски нападател.

Левски няколко пъти е пращал хора да гледат играчи от Страната на кафето и ако цените на набелязаните са по джоба на “сините”, те могат да осъществят изненадващ трансфер.

Засега се смята, че Переа е първа опция, но ако босът на Локо Христо Крушарски не намали исканите 750 000 евро, то лидерът в efbet Лига ще се насочи към чужди първенства.

Като алтернатива на Сангаре за поста централен нападател може да се използва и привлеченият от Ботев (Пловдив) Арстронг Око-Флекс. Принципно титулярната му позиция е на крилото, но в предишните си отбори е използван и на върха на атаката.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряк" пое към Тайланд

"Моряк" пое към Тайланд

  • 16 яну 2026 | 20:33
  • 2421
  • 0
Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

  • 16 яну 2026 | 19:24
  • 2692
  • 6
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 16 яну 2026 | 17:40
  • 11266
  • 7
Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

  • 16 яну 2026 | 17:39
  • 1635
  • 0
ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 16 яну 2026 | 17:28
  • 1390
  • 2
Вихрен привлече Бебе

Вихрен привлече Бебе

  • 16 яну 2026 | 17:22
  • 1931
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 28079
  • 38
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 19236
  • 23
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 5910
  • 38
Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

  • 17 яну 2026 | 09:41
  • 3196
  • 9
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 7969
  • 4
Ще сложи ли Реал край на мъките?

Ще сложи ли Реал край на мъките?

  • 17 яну 2026 | 07:06
  • 4479
  • 4