Не е само Переа - Левски може да изненада с трансфер на нападател

Левски усилено търси централен нападател, с който да се подсили през пролетния полусезон. Вече стана ясно, че “сините” искат да привлекат тарана на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа за алтернатива на Мустафа Сангаре.

Sportal.bg обаче научи, че не е изключено в крайна сметка да привлекат не колумбийския стрелец на “смърфовете”, а бразилски нападател.

Левски няколко пъти е пращал хора да гледат играчи от Страната на кафето и ако цените на набелязаните са по джоба на “сините”, те могат да осъществят изненадващ трансфер.

Засега се смята, че Переа е първа опция, но ако босът на Локо Христо Крушарски не намали исканите 750 000 евро, то лидерът в efbet Лига ще се насочи към чужди първенства.

Като алтернатива на Сангаре за поста централен нападател може да се използва и привлеченият от Ботев (Пловдив) Арстронг Око-Флекс. Принципно титулярната му позиция е на крилото, но в предишните си отбори е използван и на върха на атаката.