  3. Дамян Йорданов: Винаги сме играли до последен дъх

  • 3 март 2026 | 15:36
  • 182
  • 0

Футболистът на Спартак (Варна)Дамян Йорданов беше много щастлив след спечелените три точки с човек по-малко срещу Монтана.

„Искам да честитя празника. Нека не се гордеем само днес, че сме българи. На корите имам надпис, който ми помага да съм фокусиран. Откакто почнахме, имаме четири червени картона в пет мача. Винаги сме играли до последен дъх. Винаги се готвим да завършим мача с пълен брой хора. Нямаме късмет, не знам как да нарека това с картоните. Феновете ни дават кураж. Тази победа ни дава повече увереност“.

