Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бившият нападател на Левски Найджъл Робърта е бил арестуван миналата седмица за трафик на наркотици, съобщава нидерландската преса. 27-годишният футболист е бил заловен в Антверпен, Белгия, на 10 януари, след като полицията забелязала мъж да тича към кола.

Nigel Robertha uit Vlaardingen die sliep in een ajax pyjama.



След това, според нидерландската публикация, са били извършени две претърсвания в дома на мъжа, който е продал наркотиците, за когото се твърди, че е Роберта, като са открити над пет хиляди евро в банкноти.

Бившият младежки национал на Нидерландия, който е без клуб, откакто напусна сръбския Спартак Суботица, е бил задържан и отведен пред разследващ съдия, но е освободен при определени условия, като разследването все още продължава.

Освен за Левски Найджъл Робърта е играл и за първия отбор на Фейенорд, за който има един мач (през сезон 2016/17), както и за СК Камбюр, американския Ди Си Юнайтед, Ал Итихад Калба (Обединени арабски емирства) и АЕЛ Лимасол (Кипър).