Ще продължи ли Байерн да мачка в генералната си репетиция за ШЛ?

РБ Лайпциг ще посрещне лидера в класирането Байерн Мюнхен в мач от Бундеслигата на 17 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на "Ред Бул Арена" в Лайпциг. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Саша Щегеман, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два от водещите отбори в германския футбол.

Нов обрат в Кьолн донесе рекорд за Байерн, Компани надмина постижение на Гуардиола

Байерн Мюнхен доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с впечатляващите 47 точки от 17 изиграни мача. Баварците демонстрират изключителна ефективност в нападение с отбелязани 66 гола, докато защитата им е допуснала едва 13. РБ Лайпциг се намира на третата позиция с 32 точки от 16 срещи, като "червените бикове" имат 32 отбелязани и 19 допуснати гола. Разликата от 15 точки между двата отбора прави този мач особено важен за домакините, които се нуждаят от победа, за да запазят теоретичните си шансове в борбата за титлата. Успех за Байерн би затвърдил доминацията им на върха и би увеличил преднината им пред преследвачите.

Байерн се разправи с Волфсбург за най-убедителната си победа и вече има двуцифрена преднина на върха

РБ Лайпциг демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. "Червените бикове" започнаха силно с победа над Магдебург с 3:1 в Купата на Германия на 2 декември 2025 г., последвана от разгромна победа с 6:0 над Айнтрахт Франкфурт на 6 декември. Въпреки това, тимът претърпя две последователни загуби - от Унион Берлин с 1:3 на 12 декември и от Байер Леверкузен с 1:3 на 20 декември. Лайпциг успя да се върне към победите с 2:0 срещу Фрайбург на 14 януари 2026 г. Байерн Мюнхен е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Баварците завършиха 2:2 с Майнц 05 на 14 декември, след което нанизаха четири последователни победи - срещу Хайденхайм (4:0), РБ Залцбург в контрола (5:0), Волфсбург с впечатляващото 8:1 и Кьолн с 3:1 на 14 януари 2026 г. Тази серия показва силата на настоящия лидер в класирането.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн Мюнхен има категорично предимство с три победи и две равенства. Последната среща между тях се състоя на 22 август 2025 г., когато баварците разгромиха РБ Лайпциг с 6:0 в мач от Бундеслигата. Преди това, на 3 май 2025 г., двата отбора завършиха наравно 3:3 на "Ред Бул Арена". На 20 декември 2024 г. Байерн отново постигна убедителна победа с 5:1 като домакин. По-рано през същата година, на 24 февруари, баварците победиха с 2:1, а на 30 септември 2023 г. двубоят в Лайпциг завърши 2:2. Статистиката показва, че Байерн има значително предимство в директните двубои, особено в последните срещи, където отбелязва много голове срещу "червените бикове".

Ромуло Круз се очертава като звездата на РБ Лайпциг в предстоящия мач. Младият бразилски нападател, роден през 2002 г., демонстрира забележителни умения в атака през настоящия сезон. Неговата скорост, техника и завършващ удар го правят особено опасен за защитата на Байерн. Круз ще бъде подкрепен от талантливите Ян Диоманде и Антонио Нуса в нападението на домакините, формирайки динамично атакуващо трио. За Байерн Мюнхен, Хари Кейн продължава да бъде основната заплаха в нападение. Английският голмайстор поддържа впечатляваща голова форма през сезона, допринасяйки значително за 66-те гола на отбора в Бундеслигата. Неговата способност да завършва атаки и да създава възможности за съотборниците си го прави ключов фактор в офанзивната игра на баварците. Кейн ще бъде подкрепен от креативните полузащитници Майкъл Олисе, Серж Гнабри и Луис Диас, които заедно формират едно от най-опасните нападения в европейския футбол.