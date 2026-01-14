Кьолн 1:1 Байерн, Гнабри изравнява за баварците

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) играе при резултат 1:1 в гостуването на Кьолн в мач от 17-тия кръг на немския елит, с който приключва и първия полусезон в първенството. Линтон Маина откри за "козлите" в 41-вата минута, но Серж Гнабри изравни за шампионите в продължението на първата част (45+4'). Баварците мачкат всичко по пътя си и имат само две равенства дотук. Момчетата на Винсент Компани се откъснаха далеч на върха и чупят всички възможни рекорди, като са единственият непобеден отбор топ 5 първенствата на Европа, отбелязали са най-много голове от всички и са допуснали най-малко.

Нещо повече – при победа днес Байерн ще запише най-добрия първи полусезон в историята си. Настоящият рекорд за най-добра първа половина на сезона в историята на Бундеслигата се държи от водения от Пеп Гуардиола баварски тим през 2013/14 г., който записа 47 точки и +35 гола разлика след 17 мача. Предвид настоящия рекорд на Байерн от 44 точки и +51 гола разлика, успех тази вечер ще им позволи да надминат този рекорд. Кьолн пък е на другия полюс и няма победа в 7 поредни мача, като е на 4 точки от опасната зона.

Баварците във втори пореден кръг срещат един от най-удобните си съперници. В последните 21 директни сблъсъка между двата отбора, Байерн има цели 19 победи и само две равенства, като е в серия от четири поредни победи срещу „козлите“. Последната победа на Кьолн в този сблъсък е от далечната 2011 г. В последния мач баварците спечелиха с 4:1 като гост в турнира за Купата на Германия, макар и да имаха проблеми през първата част.

Треньорът на Кьолн Лукас Квасниок няма да може да използва контузените Лука Килиан и Тимо Хюберс и наказания Ерик Мартел. Рагнар Ахе ще води атаката на домакините, подпомаган от Якуб Камински и таланта Саид Ел Мала.

Венсан Компани има някои проблеми със състава си, като няма да може да разчита на контузените Йошуа Кимих и Йосип Станишич, докато Алфонсо Дейвис и Саша Боей са болни. Джамал Мусиала все още е невъзстановен, а Николас Джаксън все още е със Сенегал на Купата на африканските нации.

✨⚫ Unsere 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 gegen Köln ⚪✨ pic.twitter.com/iQTl6Bm7RZ — FC Bayern München (@FCBayern) January 14, 2026

В сравнение с погрома над Волфсбург с 8:1 в предишния кръг, белгийският треньор прави четири промени. Серж Гнабри заема мястото на Ленарт Карл и заедно с Майкъл Олисе и Луис Диас ще действат зад Хари Кейн. Леон Горетцка отново е титуляр в средата на терена и ще играе до Александър Павлович, като е предпочетен пред Том Бишоф. Най-големите промени са в защита, където Ким Мин-Жае и Хироки Ито заемат местата на Дайо Упамекано и Йосип Станишич.

Първото положение в мача дойде още във 2-рата минута и изненадващо или не то бе за домакините. Саид Ел Мала получи отличен извеждащ пас и напредна отляво, но си скъси ъгъла и стреля в тялото на Мануел Нойер. Заради сериозната пиротехника на домакинските фенове пък последва прекъсване от над 10 минути на двубоя. След подновяването на играта на свой ред Байерн имаше добра възможност, като Луис Диас намери в наказателното поле Хироки Ито, но стражът на домакините Марвин Швебе също се справи добре и изби. В 24-ата минута вратарят на Кьолн успя да избие и опасен изстрел на Майкъл Олисе, а Хари Кейн при добавката бе неточен. Десетина минути по-късно Швебе се намеси добре и при далечен изстрел на Серж Гнабри.

Веднага след това пък можеше да се стигне до куриозен автогол на домакините след лошо връщане, но за техен късмет се стигна само до корнер. Кьолн пък отговори с опасен изстрел на Рагнар Ахе, минал с малко встрани. Така се стигна до 41-вата минута, когато домакините нанесоха своя удар. След поредната атака на Байерн последва мълниеносна контра на "козлите". При нея Линтон Маина напредна и с бомбен удар от дъгата не остави шансове на Нойер, който не успя да избие - 1:0 за Кьолн.