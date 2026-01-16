Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

  • 16 яну 2026 | 19:16
  • 191
  • 0
Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

Евертън няма да бъде много активен през зимния трансферен прозорец и предпочита да харчи пари за нови футболисти през лятото, заяви мениджърът Дейвид Мойс.

"Всеки мениджър би бил доволен да разполага с повече средства, но с клуба предпочитаме да харчим повече през лятото. Това е мнението на директорите, така че не очаквам да бъдем много активни. Ако намеря обаче един или двама футболисти, клубът ще ме подкрепи. Не се съмнявам в това", заяви Мойс, цитиран от Sky Sports.

"Може би не можем да си позволим 60 или 70 милиона за един футболист, но те ще ме подкрепят при правилната цена. Просто трябва да намерим футболистите, които са ни нужни и които можем да си позволим", добави той и разкри, че не е истина, че клубът е отхвърлил оферти за Илиман Ндиайе.

В неделя Евертън, който е на 12-о място във Висшата лига, ще се изправи срещу третия в класирането Астън Вила.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

  • 16 яну 2026 | 13:52
  • 1609
  • 2
Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

  • 16 яну 2026 | 13:24
  • 4110
  • 3
Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

  • 16 яну 2026 | 12:54
  • 4969
  • 1
Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

  • 16 яну 2026 | 12:25
  • 5358
  • 5
Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

  • 16 яну 2026 | 11:55
  • 1333
  • 2
Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

  • 16 яну 2026 | 11:06
  • 2549
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 23754
  • 69
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 9908
  • 9
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 21428
  • 43
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 12926
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 26542
  • 42
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 22665
  • 15