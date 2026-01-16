Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

Евертън няма да бъде много активен през зимния трансферен прозорец и предпочита да харчи пари за нови футболисти през лятото, заяви мениджърът Дейвид Мойс.

"Всеки мениджър би бил доволен да разполага с повече средства, но с клуба предпочитаме да харчим повече през лятото. Това е мнението на директорите, така че не очаквам да бъдем много активни. Ако намеря обаче един или двама футболисти, клубът ще ме подкрепи. Не се съмнявам в това", заяви Мойс, цитиран от Sky Sports.

"Може би не можем да си позволим 60 или 70 милиона за един футболист, но те ще ме подкрепят при правилната цена. Просто трябва да намерим футболистите, които са ни нужни и които можем да си позволим", добави той и разкри, че не е истина, че клубът е отхвърлил оферти за Илиман Ндиайе.

В неделя Евертън, който е на 12-о място във Висшата лига, ще се изправи срещу третия в класирането Астън Вила.