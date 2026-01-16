Ал-Атия спечели предпоследния етап, докосва победата в "Дакар"

5-кратният победител в рали "Дакар" Насър Ал-Атия спечели предпоследния етап от състезанието и е съвсем близо до нов успех, вече зад волана на Дачия. Звездата от Катар води през по-голямата част от 311-километровата отсечка между Ал Хенакия и Янбу, като двама от пилотите на Форд – Мич Гътри и Матиас Екстрьом, само за кратко успяха да излязат пред него. Ал-Атия излезе начело малко преди контролата на 100 километра след старта, като изпревари ранния лидер Гътри, докато съотборникът му Себастиен Льоб за кратко оформи двойното лидерство за Дачия.

Екстрьом успя да отнеме първото място от Ал-Атия при третата контролна точка, но катарецът отвърна на удара в следващите 50 километра, за да излезе отново начело. Разликата между двамата остана под минута в следващата фаза на етапа, но Ал-Атия успя да увеличи аванса си до 1 минута и 38 секунди при последната контрола преди финала, докато Гътри и Тоби Прайс с Тойота също се включиха в битката за победата.

Във финалния спринт Ал-Атия избегна късна драма и си осигури етапната победа с 1 минута и 4 секунди преднина, записвайки втория си успех за 2026 година. Това бе и 50-ата етапна победа в неговата знаменита кариера на Дакар, с което той се изравни с рекордьорите Стефан Петерханзел и Ари Ватанен като най-успешните пилоти в историята на ралито.

В крайна сметка Гътри надделя в битката за второто място, след като се възстанови от изоставане от четири минути по-рано в етапа, за да изпревари по-опитния си съотборник Екстрьом. Шведът се смъкна до четвърто място на финала, макар и само на 1 минута и 49 секунди зад Ал-Атия, след като Прайс вдигна темпото със своя заводски Hilux, за да си осигури последното място на подиума в етапа. Ерик Гочал и баща му Марек Гочал отново успяха да се конкурират със заводските отбори, завършвайки съответно пети и шести с Energylandia Тойота. И двамата изпревариха деветкратния световен рали шампион Льоб, който бе класиран седми, на повече от пет минути зад съотборника си Ал-Атия.

Междувременно надеждите на Нани Рома за трета победа в Дакар претърпяха сериозен удар след неубедително представяне и осмо място, като той загуби над шест минути в рамките на етап 12. Хенк Латеган, който в четвъртък загуби четири часа заради повреда, завърши девети за заводския отбор на Тойота, а съотборникът му Сет Кинтеро финишира две места зад него на 11-а позиция. Между тях се нареди Карлос Сайнц-старши с другия заводски Форд, като легендата на рали спорта все още не е записал етапна победа в 48-ото издание на състезанието.

С оставащ само един 108-километров етап в събота около Янбу, Ал-Атия води в генералното класиране с увеличена преднина от 15 минути и 2 секунди пред Рома, като затвърди шансовете си за шеста победа в "Дакар". Екстрьом изпревари Льоб и зае третото място, но тъй като разликата между двамата е само 29 секунди, битката за последното място на подиума остава отворена. Сайнц се е укрепил на пета позиция, докато шестият Матийо Серадори (Century) е преследван от пилота на Дачия Лукаш Мораеш.

