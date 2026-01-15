Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ал-Атия все по-близо до победа №6 в рали "Дакар", Форд окупира тройката в 11-я етап

Ал-Атия все по-близо до победа №6 в рали "Дакар", Форд окупира тройката в 11-я етап

  • 15 яну 2026 | 15:42
  • 357
  • 0
Ал-Атия все по-близо до победа №6 в рали "Дакар", Форд окупира тройката в 11-я етап

Катарецът Насър Ал-Атия се приближава все по-близо до шестата си победа в рали „Дакар“, тъй като два етапа преди финала на състезанието води с над осем минути пред най-близкия си преследвач Нани Рома.

Състезаващият се за Дачия Ал-Атия даде едва 17-то време в днешния 11-ти етап, който включваше общо 882 километра, от които 346 за време, между Биша и Ал Хенакия. Въпреки това той загуби малко над четири минути от Рома, който се класира 11-ти със своя Форд.

Иначе в челото видяхме окупация от страна на Форд, след като Матиас Екстрьом, частникът Ромен Дюма и Карлос Сайнц заеха първите три позиция. Екстрьом завърши етапа за 2:47:22 часа и изпревари с 1:22 минути Дюма, а Сайнц завърши на 2:26 зад шведа. Зад тях в петицата влязоха още Жоао Ферейра (Тойота) и Сент Кинтеро (Тойота), които изостанаха със съответно 3:27 и 4:44 от днешния победител.

В генералното класиране преди финалните два етапа Ал-Атия води с 8:40 минути пред Рома, а трети с пасив от 18:37 се движи деветкратният световен рали шампион и съотборник на Ал-Атия в Дачия Себастиен Льоб. Днес французинът се класира десети и навакса 4:17 на своя съотборник. След неговата втора етапна победа (трета, ако броим и пролога) Екстрьом заема четвъртото място с пасив от 21:32 от водача.

Голямата жертва на днешния днес беше Хенк Латеган с Тойота, който заемаше второто място в генералното класиране след вчерашния десети етап. Днес обаче южноафрикенцът загуби над час и половина заради повреда, която той и навигаторът му трябваше да отстранят, което ги извади от битката за победата.

Рали „Дакар“ продължава утре с предпоследния 12-ти етап, който ще бъде с обща дължина от 720 километра между Ал Хенакия и Янбу. От тези 720 километра само 311 ще бъдат за време, а останалите 409 – за преход. Съботният финален етап, който ще бъде изцяло около Янбу, предвижда едва 105 състезателни километра, така че до края на състезанието остава сумарно 416 километра, в които ще се реши победителят.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която му коства титлата през 2025 година

Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която му коства титлата през 2025 година

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 821
  • 0
Хюндай представи обновения си автомобил за WRC

Хюндай представи обновения си автомобил за WRC

  • 15 яну 2026 | 13:19
  • 1154
  • 0
Хюлкенберг не съжалява за пропуснатия шанс да партнира на Верстапен в Ред Бул

Хюлкенберг не съжалява за пропуснатия шанс да партнира на Верстапен в Ред Бул

  • 14 яну 2026 | 18:06
  • 3745
  • 2
Верстапен с мрачна прогноза за теста в Барселона

Верстапен с мрачна прогноза за теста в Барселона

  • 14 яну 2026 | 17:30
  • 6885
  • 3
Хамилтън ли ще е ключът на пазара на пилотите за сезон 2027 във Формула 1?

Хамилтън ли ще е ключът на пазара на пилотите за сезон 2027 във Формула 1?

  • 14 яну 2026 | 17:16
  • 6353
  • 4
Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

  • 14 яну 2026 | 15:30
  • 1030
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 5255
  • 19
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 23420
  • 42
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 15 яну 2026 | 17:02
  • 5897
  • 7
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 9255
  • 11
Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 16:56
  • 276
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 14938
  • 12