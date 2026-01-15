Ал-Атия все по-близо до победа №6 в рали "Дакар", Форд окупира тройката в 11-я етап

Катарецът Насър Ал-Атия се приближава все по-близо до шестата си победа в рали „Дакар“, тъй като два етапа преди финала на състезанието води с над осем минути пред най-близкия си преследвач Нани Рома.

Състезаващият се за Дачия Ал-Атия даде едва 17-то време в днешния 11-ти етап, който включваше общо 882 километра, от които 346 за време, между Биша и Ал Хенакия. Въпреки това той загуби малко над четири минути от Рома, който се класира 11-ти със своя Форд.

Иначе в челото видяхме окупация от страна на Форд, след като Матиас Екстрьом, частникът Ромен Дюма и Карлос Сайнц заеха първите три позиция. Екстрьом завърши етапа за 2:47:22 часа и изпревари с 1:22 минути Дюма, а Сайнц завърши на 2:26 зад шведа. Зад тях в петицата влязоха още Жоао Ферейра (Тойота) и Сент Кинтеро (Тойота), които изостанаха със съответно 3:27 и 4:44 от днешния победител.

В генералното класиране преди финалните два етапа Ал-Атия води с 8:40 минути пред Рома, а трети с пасив от 18:37 се движи деветкратният световен рали шампион и съотборник на Ал-Атия в Дачия Себастиен Льоб. Днес французинът се класира десети и навакса 4:17 на своя съотборник. След неговата втора етапна победа (трета, ако броим и пролога) Екстрьом заема четвъртото място с пасив от 21:32 от водача.

Голямата жертва на днешния днес беше Хенк Латеган с Тойота, който заемаше второто място в генералното класиране след вчерашния десети етап. Днес обаче южноафрикенцът загуби над час и половина заради повреда, която той и навигаторът му трябваше да отстранят, което ги извади от битката за победата.

🇿🇦 A major setback for Lategan and Cummings. Second last year, a technical issue cost them 1h40 and will likely impact their fight for victory. ⚙️#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/YnTM5mMRbj — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026

Рали „Дакар“ продължава утре с предпоследния 12-ти етап, който ще бъде с обща дължина от 720 километра между Ал Хенакия и Янбу. От тези 720 километра само 311 ще бъдат за време, а останалите 409 – за преход. Съботният финален етап, който ще бъде изцяло около Янбу, предвижда едва 105 състезателни километра, така че до края на състезанието остава сумарно 416 километра, в които ще се реши победителят.

Снимки: Imago