Рики Брабек докосва победата в рали "Дакар" след убийствен предпоследен етап

  • 16 яну 2026 | 14:37
  • 250
  • 0
Рики Брабек докосва победата в тазгодишното издание на рали „Дакар“ след много силно каране в днешния предпоследен етап на състезанието, в който той победи с над три минути основния си съперник за първото място Лучиано Бенавидес с КТМ.

Състезаващият се за заводския тим на Хонда Брабек беше най-бърз в днешния етап между Ал Хенакия и Янбу, който включваше 311 състезателни километра. Те бяха изминати от Брабек за 3:19:01 часа, с което американецът изпревари с 3:43 минути Бенавидес, който даде второ време. Двамата претенденти за победата бяха в своя собствена лига в рамките на 12-я етап, тъй като класиралият се трети в него съотборник на Брабек в Хонда Тоша Шарейна изостана с цели 12:58 от американеца.

В генералното класиране преди финалния етап на ралито Брабек води с 3:20 пред Бенавидес, което прави американеца основен фаворит за победата. Трети и в генералното класиране също е Шарейна, който обаче изостава с цели 27:51 от лидера.

Утрешният финален етап, който ще бъде изцяло около Янбу, предвижда само 108 състезателни километра, което означава, че Бенавидес ще се надява на огромен гаф от страна на Брабек, ако иска да спечели. За Брабек това би била трета победа в рали „Дакар“ след успехите му през 2020 и 2024, които отново бяха постигнати в Саудитска Арабия.

Снимки: Imago

