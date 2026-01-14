Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

  • 14 яну 2026 | 15:30
  • 375
  • 0
Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

Матьо Серадори спечели историческа първа етапна победа за южноафриканския производител Сенчъри в днешния десети етап на рали „Дакар“. За френския състезател това е общо втори етапен успех и първи от 2020 година насам, когато той беше най-бърз в осмия етап в първото издание на рали „Дакар“ в Саудитска Арабия.

Днес Серадори измина състезателната дистанция от 420 километра между маратоснкия бивак и Биша за 4:48.27 часам за да спечели етапа с аванс от 6:12 минути пред Насър Ал-Атия с Дачия. Тройката с пасив от 9:20 оформи деветкратният световен рали шампион Себастиен Льоб, за когото това е едва второ влизане в тройката в отделен етап в тазгодишното издание на рали „Дакар“, след като по-рано той беше втори с шестия етап на надпреварата.

С второто си време днес петкратният победител Ал-Атия си върна водачеството в генералното класиране, изпреварвайки съотборниците в М-Спорт Нани Рома и Карлос Сайнц, които бяха първи и втори в началото на деня. Преди финалните три етапа на ралито Ал-Атия води с точно 12:00 минути пред Хенк Латеган (Тойота), а на 50 секунди зад южноафриканеца се движи и Рома. Льоб (+23:04) е четвърти пред днешния победител Серадори (+33:42), а се смъкна на седмата позиция на 39:09 от лидера след навигационна грешка, която му коства 20 минути и едно 15-минутно наказание днес.

Рали „Дакар“ продължава утре с 11-я етап, който ще бъде с обща дължина от 883 километра между Биша и Ал Хенакия. От тези 883 километра само 346 ще бъдат за време, а останалите 537 ще са преходни.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Черното сменя бялото в оцветяването на моторите на VR46 за сезон 2026

Черното сменя бялото в оцветяването на моторите на VR46 за сезон 2026

  • 14 яну 2026 | 13:48
  • 414
  • 0
Официално: Представянето на сезон 2026 в MotoGP ще бъде в Куала Лумпур

Официално: Представянето на сезон 2026 в MotoGP ще бъде в Куала Лумпур

  • 14 яну 2026 | 13:38
  • 259
  • 0
Основният спонсор на Ауди критикува цветовата схема на Ферари

Основният спонсор на Ауди критикува цветовата схема на Ферари

  • 14 яну 2026 | 13:18
  • 1333
  • 0
Ландо Норис ще бъде 12-ят пилот, който ще кара с №1 за Макларън

Ландо Норис ще бъде 12-ят пилот, който ще кара с №1 за Макларън

  • 14 яну 2026 | 12:52
  • 3198
  • 1
Макларън привлече първия пилот за програмата си за WEC и Льо Ман

Макларън привлече първия пилот за програмата си за WEC и Льо Ман

  • 14 яну 2026 | 12:27
  • 297
  • 0
М-Спорт с обновени цветове за двамата си ирландски пилоти

М-Спорт с обновени цветове за двамата си ирландски пилоти

  • 14 яну 2026 | 12:16
  • 268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

  • 14 яну 2026 | 17:00
  • 12459
  • 6
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 16197
  • 21
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 12178
  • 7
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 54350
  • 171
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 18110
  • 35
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 22109
  • 14