Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

Матьо Серадори спечели историческа първа етапна победа за южноафриканския производител Сенчъри в днешния десети етап на рали „Дакар“. За френския състезател това е общо втори етапен успех и първи от 2020 година насам, когато той беше най-бърз в осмия етап в първото издание на рали „Дакар“ в Саудитска Арабия.

Днес Серадори измина състезателната дистанция от 420 километра между маратоснкия бивак и Биша за 4:48.27 часам за да спечели етапа с аванс от 6:12 минути пред Насър Ал-Атия с Дачия. Тройката с пасив от 9:20 оформи деветкратният световен рали шампион Себастиен Льоб, за когото това е едва второ влизане в тройката в отделен етап в тазгодишното издание на рали „Дакар“, след като по-рано той беше втори с шестия етап на надпреварата.

С второто си време днес петкратният победител Ал-Атия си върна водачеството в генералното класиране, изпреварвайки съотборниците в М-Спорт Нани Рома и Карлос Сайнц, които бяха първи и втори в началото на деня. Преди финалните три етапа на ралито Ал-Атия води с точно 12:00 минути пред Хенк Латеган (Тойота), а на 50 секунди зад южноафриканеца се движи и Рома. Льоб (+23:04) е четвърти пред днешния победител Серадори (+33:42), а се смъкна на седмата позиция на 39:09 от лидера след навигационна грешка, която му коства 20 минути и едно 15-минутно наказание днес.

Рали „Дакар“ продължава утре с 11-я етап, който ще бъде с обща дължина от 883 километра между Биша и Ал Хенакия. От тези 883 километра само 346 ще бъдат за време, а останалите 537 ще са преходни.

Снимки: Imago