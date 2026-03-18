Ботев (Нови пазар) победи Спартак II (Варна)

В Каспичан, Ботев (Нови пазар) се наложи с 2:0 над гостуващия му Спартак II (Варна). Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед случилото се на терена. Баръш Николаев осигури трите точки с двете си попадения. Той откри резултата с удар от далеч в 12-ата минута. Реализира за втори път в средата на второто полувреме от дузпа. Тогава варненския вратар Валентин Димитров фаулира Николай Енчев и съдията го отстрани с червен картон. Още положения създадоха, но ги пропиляха футболистите на Ботев. Нападателят на гостите Данийл Затонов пропусна на два пъти да вкара след като излезе очи в очи с противниковия вратар Симеон Симеонов.