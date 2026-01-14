ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

Станаха ясни началните часове и локациите на контролните срещи на ЦСКА по време на подготвителния лагер в Анталия. "Червените" стартират проверките срещу полския елитен тим Корона (Киелце) на терена на комплекс "Титаник Лара 1" днес от 16:30 часа българско време.

На 17 януари (събота) от 15:30 ч. българско време (16:30 местно) "армейците" ще премерят сили с чешкия Млада Болеслав, като двубоят ще се състои във футболния комплекс на хотел "Корнелия Даймънд"

4 дни по-късно - на 21 януари от 16:00 ч. българско време ЦСКА ще срещне лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси на терена на "Титаник Мардан 2", а последната проверка ще протиповопостави тима на Христо Янев срещу сръбския елитен Нови Пазар. Мачът ще се играе на 23 януари от 16:00 ч. българско време в комплекс "Титаник Лара 1".

Контролите в Анталия:

ЦСКА – Корона Киелце (Пол)

14 януари, 16:30 ч. (БГ време)

Място: Titanic Lara 1

ЦСКА – Млада Болеслав (Чех)

17 януари, 15:30 ч. (БГ време)

Място: Cornelia Stadium

ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Укр)

21 януари, 16:00 ч. (БГ време)

Място: Titanic Mardan 2

ЦСКА – Нови Пазар (Сър)

23 януари, 16:00 ч. (БГ време)

Място: Titanic Lara 1