  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

  • 14 яну 2026 | 13:25
  • 786
  • 0

Станаха ясни началните часове и локациите на контролните срещи на ЦСКА по време на подготвителния лагер в Анталия. "Червените" стартират проверките срещу полския елитен тим Корона (Киелце) на терена на комплекс "Титаник Лара 1" днес от 16:30 часа българско време.

На 17 януари (събота) от 15:30 ч. българско време (16:30 местно) "армейците" ще премерят сили с чешкия Млада Болеслав, като двубоят ще се състои във футболния комплекс на хотел "Корнелия Даймънд"

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес
4 дни по-късно - на 21 януари от 16:00 ч. българско време ЦСКА ще срещне лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси на терена на "Титаник Мардан 2", а последната проверка ще протиповопостави тима на Христо Янев срещу сръбския елитен Нови Пазар. Мачът ще се играе на 23 януари от 16:00 ч. българско време в комплекс "Титаник Лара 1".

Един от новите в ЦСКА е бил съотборник с двама бивши футболисти на Левски
Контролите в Анталия:

ЦСКА – Корона Киелце (Пол)
14 януари, 16:30 ч. (БГ време)
Място: Titanic Lara 1

ЦСКА – Млада Болеслав (Чех)
17 януари, 15:30 ч. (БГ време)
Място: Cornelia Stadium

ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Укр)
21 януари, 16:00 ч. (БГ време)
Място: Titanic Mardan 2

ЦСКА – Нови Пазар (Сър)
23 януари, 16:00 ч. (БГ време)
Място: Titanic Lara 1

