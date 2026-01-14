Христо Янев: Имаме много работа за вършене

Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели впечатленията си след поражението с 0:2 от Корона (Киелце) на турска земя.

"Исках да видя дали всички момчета са здрави. Ако има нещо генерално за казване, ще го кажа в съблекалнята. За нас е важно да видим новите в игра и да разберат какво се иска от тях в дадени ситуации. Днес проверката беше с цел всички да натрупат минути и постепенно да изчистим грешките. Това е вид тренировка за нас. Няма нужда вие да вкарвате напрежение в нещо, което е напълно нормален процес. Искаме всички да имат равен брой минути. Трябва да дадем време на новите, за да покажат таланта си. Ще разберем кой с какво ще ни бъде нужен до края на сезона. Момчетата полагат много усилия и се трудят по време на тренировъчния процес. Трябва да бъдем взискателни и внимателни, но да не прекаляваме с очакванията. С това разполагам, с това работя и ще се опитам да направим най-доброто, за да вървим по плана, който имаме. Имаме много работа за вършене. Доволен съм от това, което сме направили до момента на трансферния пазар".