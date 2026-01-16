Популярни
  16 яну 2026
Дунав прави промени в програмата за подготовката си

Промени в програмата за подготовка и състава прави лидерът във Втора лига Дунав, съобщиха от русенския футболен клуб.

До момента „драконите“ бяха в лагерна обстановка в комплекс „Рай“ край Русе. На 17 януари, събота те ще изиграят и първата си контрола – срещу втородивизионния румънски СК Динамо в Букурещ от 13:30 часа.

Заради прогнозите за минусови температури и през следващата седмица и с оглед създаване на оптимални условия за работа, отборът, воден от старши треньора Георги Чиликов, на 19 януари, понеделник, заминава на 10-дневен лагер в Поморие, където ще продължи зимната си подготовка, съобщиха още от футболния клуб.

Предвидената контрола с втория отбор на Лудогорец отпада, като на нейно място Дунав ще премери сили с Нефтохимик (Бургас). Двубоят със Спартак (Варна) също претърпява промяна и няма да се проведе в Русе. Часът и мястото на двете контролни срещи ще бъдат анонсирани допълнително в следващите дни, информираха от щаба на „драконите“, като отбелязаха, че са възможни и допълнителни промени, тъй като подготовката е изцяло съобразена с метеорологичните условия.

Междувременно Дунав се раздели по взаимно съгласие със Стефан Статев, поради засилената конкуренция по фланговете на атаката.

„Благодарим му за времето, професионализма и усилията със синьо-бялата фланелка. Пожелаваме му здраве и успех в следващото предизвикателство“, заявиха от Русе.

Снимки: Sportal.bg

