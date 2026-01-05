Дунав чака чужденец

Лидерът във Втора лига Дунав започна подготовка за пролетния дял с група от 21 футболисти и целта да продължи развитието си с всеки следващ ден. Това каза за БТА старши треньорът на отбора Георги Чиликов, който заедно със своя щаб и капитана Камен Хаджиев изведе тима за заниманието на стадион "Дунав" в Русе. Към момента "драконите" са начело в класирането на втория ешелон след 15 победи и две равенства с актив от 47 точки – с шест повече от втория Фратрия.

"Целта ни е всеки Божи ден да се развиваме", каза за БТА Георги Чиликов. Преди началото на тренировката Хаджиев получи специална награда за "Футболист на годината" на Дунав в анкета, организирана от феновете на русенския тим. Приз получи и полузащитника Радослав Апостолов за попадението си в мача от 1/16-финалите от турнира за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив) в края на октомври 2025 г. Отличен от феновете беше и вратарят Георги Китанов, който допусна само четири попадение в 17 мача от първенството на Втора лига от началото на сезона.

"Започваме със същия състав, с който завършихме есенния дял от шампионата. С отбора тренира и левият краен защитник Кристиян Христов от Своге, както и вратарят Марио Младенов, който подписва договор днес. През седмицата към нас ще се присъедини още един футболист от чужбина, с когото сме се договорили", добави Чиликов.

В първата тренировка участие на взеха Акила Монтейро, Билал Ел Баккали Салах, както и Елисее Су, които се завръщат по-късно след почивката в своите родни държави. Подготовката ще премине изцяло в домашни условия. Веднага след тренировката, отборът отива в комплекс "Рай" в покрайнините на града, където ще се готви в лагерна обстановка.

До момента от клуба са обявили контроли с втородивизионния румънски СК Динамо в Букурещ на 17 януари, с втория отбор на Лудогорец в Разград на 21 януари, срещу Спартак (Варна) на 24 януари и срещу Етър на 28 януари в Русе, както и на 31 януари с ЦСКА в София, и на 7 февруари с лидера в класирането на Североизточната Трета лига Септември (Тервел) в Русе. Според програмата към момента "драконите" трябва да подновят мачовете от първенството на Втора лига седмица по-късно с домакинство срещу Спартак (Плевен).